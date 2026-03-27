[VIDEO] Dama chauffeur burachi a baha caminda dal auto staciona y bolter

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente unda un auto a bolter na Spaanslagoenweg, mesora a dirigi tanto polis y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur bao influencia coriendo un Nissan March a baha caminda dal auto staciona y bolter. Na yegada di e ambulans e dama chauffeur a bisa cu e no ta herida. Polis a test e dama y a bin resulta cu ela surpasa e nivel permiti y a detene pa core auto bao influencia causando un accidente. Ambos auto a keda bastante destrui.