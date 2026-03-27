Reflexion Diabierna 27 Maart 2026.

Awe mainta tempran nos ta riba pia pa nos por sera nos siman cu hopi enthousiasmo y satisfacion.
Nos kier bisa nos Dios hopi danki, hopi contento cu nos ta sera un siman asina exitoso.
Dios ta grandi y hopi bondadoso.
Si no ta pe, lo nos no por a hala rosea cada mainta.
Ta cuanto a subi cama anochi y no a mira mira di dia ?
Cuanto a nase y apenas por a biba poco anja ?
Asina nos por sigi y analisa cu nos ta bendiciona, y tin di nos tin un stempel cu lo caduca despues di hopi an̈a.
Tanten cu nos tin bida, lo nos sigi adora nos bon Dios.
Tata ta sigi ta cu nos den bon of den malo.
E ta nos guia, nos Tata, nos rosea y nos tur cos.
Cuanto di nos a jega pasa den wowo di hangua, den preta, den kloofnan hopi skur, I awe ainda por papia y hala rosea di felicidad?
Cuanto a pasa den guera y awe no tey mas, of awe ta sin cas, of ta sin awa, sin coriente, of cu un miembro di famia mal tira den hospital, si tin.
Tanten cu bo no pasa den e scualnan aki, bo no por sinti dolor, bo no por sinti duele, bo no ta sufri di duele.