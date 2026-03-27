TEAMARU ta cla pa bay na “A OTRO NIVEL” na Panama2026   COA cu Reunion di Despedida pa e IV Weganan Suramericano di Hubentud 2026  

Faltando apenas 15 dia pa inicio di e “IV Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026” pa e delegacion di TEAMARU, a tene e Reunion di Despedida den presencia di tur federacion, entrenador, atletanan y nan famia. E reunion aki ta un momento di celebracion, unda ta reconoce e atletanan cu a logra di obtene e oportunidad di bay e Wegananan y representa no solamente Comite Olimpico Arubano (COA), si nos nos dushi isla di Aruba. Banda di esaki, ta comparti tur informacion importante manera estadia, dianan di biahe y e calendario competitivo.

Cada delegacion tin un hefe di mision, y pa Panama2026 lo conta cu Jonathan Wever pa lidera e grupo hunto cu e ekipo di COA cu lo tey pa asisti e diferente deportenan cu lo bay participa pa Aruba. Pa e Weganan aki, TEAMARU ta conta cu participacion di 6 diferente deporte: natacion, triatlon, atletismo, taekwondo, gimnasia artistica y pa prome biaha ahedres lo forma parti di e delegacion. Un total di 13 atleta y un total di 27 miembro lo forma parti di e delegacion di TEAMARU.

COA ta sumamento feliz pa mira e grupo di hoben cu gran mayoria lo participa un evento di e nivel aki pa prome biaha y asina ta haci conoci di cerca cu e mundo Olimpico. Di parti di COA ta desea tur hopi exito y cu Aruba logra briya fuerte durante e IV Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026.

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