Temporada di campamento ta cla pa inicia MENOS PERMISO Y HENDE CAMPANDO E AñA AKI PERO KPA SI TA PREPARA

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta cla pa cu e temporada di campamento. Diadomingo 29 maart
2026 e temporada di campamento ta cuminsa te cu diadomigo 12 april 2026. Un temporada cu ta hopi gusta pa
nos comunidad. Desde januari 2026 por a cuminsa haci peticion pa cu campamento te cu luna di maart.
E aña aki tin un totaal di 203 permiso otorga pa campamento na unda lo tin mas o menos 3800 hende campando
riba nos isla. Compara cu aña 2025 ta 13 permiso menos y 305 hende menos campando e aña aki.
Den diferente districto polis a tene un encuentro cu e personanan cu a haci peticion pa cu e temporada di
campamento. Polis hunto cu diferente stakeholders a informa e campistanan di tur e reglanan y rekisito pa cu
campamento.
Cuerpo Policial Aruba ta recorda tur campista pa tene bo mes na e reglanan, laga e lugar limpi, corda riba esnan
campando rond dibo tambe pa loke ta tocamento di musica duro, percura pa bo tin e permiso na un lugar visibel
pa ora polis pasa controla.
Mester tene cuenta cu no mag di haci BBQ riba santo blanco na nos beachnan ,na otro parti solamenteno por
pero cu un b.b.q. pit di gas. No mag di corta ningun mata den e area cu bo ta campando y si bo tin muchanan ta
campa percura pa cuidanan, hopi wowo riba nan y sunblock pa cu e solo fuerte!
NO blokia e camindanan necesario.
Cuerpo Policial Aruba lo keda haci su controlnan debido y ta desea tur hende bon temporada di campanento.