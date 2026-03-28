Chauffeur turista a dim-bright pa taxi bira na man robes y e turista a trot bay dal riba e taxi.

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada banda Palm Beach Plaza, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un turista biniendo di nort a nota un taxi para na e crusada pa bay nort y e turista a “slow down” y dim bright e y e taxi pa sali. Ora e taxi a a sali e turista a trot bay dal riba e taxi. Den e taxi tabata tin turistanan y un di nan a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.