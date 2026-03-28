[VIDEO] Aventura di “off-road” tour na “noordkant” den oranan marduga a hera termina fatal!

Diasabra marduga a tuma lugar un “off-road” tour na “noordkant” un Jeep cu a keda atras kier a pasa bay dilanti den e maniobranan ey e chauffeur perde control y bolter casi bay cay den e lama na Boca Wariruri, hunto cu e chauffeur tambe tabata tin un dama cual su braza a keda pega bao di e jeep mientras e chauffeur tambe a resulta herida. Ambos tabata keha di dolornan. Mesora a dirigi tanto polis ambulans y bomberonan na e sitio. Pero e unidadnan di ambulans y bombero tin dificultad pa yega y mester a laga nan vehiculonan un banda y sigui e resto di caminda den un pickup cu e equiponan di reacate necesario. Na nan yegada ya caba un pickup equipa cu un jack a logra pa e dama saca su braza pega bao di e Jeep. Un ambulans so a yega na e sitio y a tuma e dama herida y bay cun’e pa hospital mientras e homber chauffeur a bay den e baki di e pickup di ambulans te na e ambulans para un poco mas leu yegando e otro ambulans pa asina hib’e hospital. E auto mes a keda atras aunke bomberonan a bolter e Jeep bek riba su wielnan en espera di takelwagen pa bin buske.