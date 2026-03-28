Reflexion Diasabra 28 Maart 2026.

Un otro día mas den nos bida pa nos reflexiona riba loque ta bon y loque no ta bon, semana santa ta na cominda y cuaresma ta jega su fin.
Ta bon pa cuminsa na gradici nos bon Dios pa E a permiti nos weita otro semana santa y duna nos e oportunidad di limpia nos alma y pidi pordon pa nos picanan.
No tin ser humano cu ta sin pika, ta Cristo yui di Dios so por ta sin mancha.
Nos a hanja un temporada hopi largo pa traha riba nos mes y nos bida.
Hopi a baila y fiesta, y come tur cos mane ta temporada normal.
Hopi tambe a abstene di baila y fiesta y a tene yuna, i a bishita cas di Dios cu hopi debocion.
Tin tambe ta abstene di bebe alcohol, pero después ta haal in pa henter aña atrobe.
Cada ken ta biba su bida manera e kier, pero ora jega porta di cielo ta topa San Pedro, cu ta wak kiko nos a hasi di nos bida.
Awendia cos ta moderno, y ta hopi mas dificil pa abstene y juna cu ta pa tene compacion pa loke Cristo a sufri pa pica di hende.