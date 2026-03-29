[VIDEO] Accidente frontal cu hende pega den auto dilanti veld di Brittania na Piedra Plat

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente dilanti di e veld di Brittania na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu aki ta trata di 2 accidente den cual ambos tin hende herida. E prome accidente ta trata aki di un accidente frontal unda e auto Toyota Agya biniendo for di pariba a hala na man robes y a bay dal frontal riba e Nissan Note y manda esaki baha for di caminda y a bira 90 grado. Den ambos auto tabata tin hende herida e chauffeur di e Agya no por a sali di su mes y mester a pidi ayudo di e Cuerpo di Bombero pa corta e auto pa asina logra yuda e chauffeur sali. Na yegada di bombero a logra saca e victima y ambos chauffeur a ser hiba cu ambulans pa hospital. Ambos auto a keda cu basta daño material.