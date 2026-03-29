[VIDEO] Chauffeur burachi cu a ocasiona accidente di cadena na Piedra Plat a keda deteni pa polis

Diasabra anochi despues di e informe di un accidente dilanti di Veld di Brittania na Piedra Plat a bira 2 a pidi mas patruya y ambulans na e sitio pa e accidente aki, mesora a despacha tanto polis como e ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena unda cu e chauffeur burachi di un pick-up-truck no a ripara cu autonan a para debi na e accidente y a bay dal tras di un NIssan Versa cual consecutivamente a bay dal tras di e Kia Rio. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Niissan Versa kende ta recien opera di lomba y a bolbe sinti su lomba a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital pa un control mas avansa pa su lomba. E chauffeur di e Kia Rio no a resulta herida. Como cu e chauffeur di e pick-up-truck tabata burachi polis a detene.