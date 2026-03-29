[VIDEO] Pustamento riba Sasakiweg por poco a termina den desgracia fatal!

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hendenan herida riba Sasakiweg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans pa e sitio banda di House of Cheng. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pustamento entre 2 auto Hyundai cual nan niun a mishi cu e otro pero ambos a baha caminda un a dal riba e palo di lus mientras e otro a bay otro banda di caminda y dal riba un mata. Tres persona a resulta herida unda un ta un dama, despues un otro caballero cual ambos a bay cu ambulans pa hospital y un di tercer victima a bay cu auto particular. Nos a drenta Siman Santo, chauffeur ban core responsabel y cu cuidao pasobra na cas tin hende ta warda nos Sano y Salvo!