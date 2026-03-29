Reflexion Diadomingo 29 Maart 2026.
Awe nos ta jega un dia cu ta hopi importante. Simplemente paso e ta dia di Señor, un día den e siman cu ta dedica na gradici nos bon Dios pa tur su generosidad, pa ta cu nos cada momento.
Nos ta trese un cabes di famia, cu ta un tata, cu hopi problema den su famia.
E ta un tata cu ta keha poco, maske cu poco placa e kier purba, cu su debenan cu e tin, pa cria su famia justamente.
E no ta culpa otro y tin biaha ta drumi malo, pero e no ta perde su fe den Dios.
Y e sa cu su fe ta grandi y un día cos ta prospera pe y pa su famia.
Tur dia e ta sigi lucha, maske e no ta mira logro, pero e ta sigi pensa riba su famia cu e stima asina tanto, y no ta pensa riba su mes.
Varios biaha e ta cai, pero ta lanta y sigi lucha.
Esaki ta su fe grandi cu e tin y e sa cu un día lo e logra.
Esaki ta un ehempel cu Dios no ta laga nos cai, e no ta lanta bo di biaha, pero ta laga nos sinja para den nos zapato.
Hopi lo a bisa caba, ayno Dios no ta judami.
Pero nan ta lubida cu ta Dios a carga nan den tur e tempo cu tabata dificil.
E cuater marca di pia den santo, cu después a bira dos so.
Hesus a bise caminda bo tabata mira dos marca so, ta ami tabata carga bo.