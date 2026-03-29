Dama hulandes europeo bibando aki a cay for di cabay pabao di Bushiribana
Diadomingo mainta a drenta informe di cu un dama hulandes europeo a cay for di cabay pabao di Bishiribana, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu e cabay a haci un mal maniobra y a benta e dama for di e cabay. Nan a atende e dama y a bay cun’e pa hospital pa mas tratamento medico.