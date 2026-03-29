Huramentacion y promocion di militarnan di Caribe

Recientemente e militarnan di Caribe tabata tin un mainta special 🇦🇼🇨🇼

E militarnan di Curaçao (CURMIL) cu a completa exitosamente e Prome Formacion Militar (EMV CARMIL) a ser oficialmente huramenta. Ademas, e aspirantnan pa Korporaal di e Formacion Profesional Avansa (VVO CARMIL) – consistiendo di militarnan di Curaçao (CURMIL) y di Aruba (ARUMIL) – a ser promovi pa Korporaal.

🔹 8 militar di CURMIL a ser huramentados

🔹 5 militar di ARUMIL lo ser huramenta na Aruba

🔹 7 aspirantnan pa korporaal a ser promovi pa korporaal

çPresente na e ceremonia tabata tey, entre otro, e Gobernador di Curaçao, e Prome Ministro di Curaçao y e Comandante di Marina den Caribe.

E formacion EMV a concentra den un entrenamento fisico y mental intensivo. E militarnan awor ta para cla pa contribui cu paz y e seguridad den e parti caribeño di Reino.

Na Tur: Masha Pabien! 💪