Den e ultimo simannan, e infanteria di e mariniernan di e Escuadron di Marina Caribe Aruba, e infanteria di e marina di e Destacamento di Infantería di Marina di Sint Maarten y e Pelotonnan di Barco di Aruba y Curaçao a entrena hunto cu e infanteria di marina estadounidenses di e 2.º Batayón di Reconocemento den Camp Lejeune, na Nort Carolina.

Durante e ehercicio Caribbean Urban Warrior, a concentra e actuacion den areanan urbanisa y den operacionnan anfibico. Den ekiponan chikito specialisa, e infantenan di marina a traha segun e diseño nobo di forsa: rapido, flexible y orienta na obhetivonan. Tambe nan a entrena extensamente cu drones. Pa prome biaha a practica cu drones “first person view-drones” contra individuonan y gruponan.

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