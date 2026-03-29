Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Bushiri, mesora a dirigi tabto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata si un accidente unda e chauffeur di un Hyundai Accent biniendo for di pariba riba E.J. “Watty” Vos blvd. no a duna preferencia na e Honda Fit cu tabata riba e rotonde y a bay dal riba dje. Debi na e impacto e chauffeur di e Accent a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima cu a ricibi sla y tabata keha di dolor na nek y na su cabes.
Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e rotonde Bushiri
