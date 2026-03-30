Chauffeur malo y burachi cu auto sin ningun papel a dal otro auto manda e auto ey hunto cu su auto riba rotonde Pos Chikito

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Nissan Fair Lady kende ta sufri di malesa di sucu ademas di ta burachi bayendo pariba riba e Green Corridor no a para pa duna preferencia na e Hyundai Grand i10 cu a bini di Sabana Basora y tabata riba e rotonde a dal e manda e auto ey y su auto mandanan riba e rotonde causando basta daño. Pa caba di corona e cuenta e chauffeur su auto no tin ningun seguro ni papel na ordo. Debi na e impacto ey 2 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan. Como e chauffeur tabata burachi a detene pa a core auto bao influencia.