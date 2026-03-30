Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di otro auto na Ser’i Teishi

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Ser’i Teishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Suzuki Spresso bayendo pabao na e bahada di Ser’i Teishi cu no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Toyota Rav4. Debi na e impacto e chauffeur di e Toyota a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

