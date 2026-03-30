Reflexion Dialuna 30 Maart 2026.

Awe ta cuminsa siman nobo y nos kier gradici nos bon Dios pa esaki.
Nos bida cu hopi variacion.
Nos ta den Semana Santa, y mester bisa cu nos bida tin hopi ups and downs na manera di bisa.
Tin dianan di tristesa y tambe dianan di felicidad
Nos mester di hopi forsa pa surpasa e dianan di tristesa.
E dianan di felicidad ta hopi mas facil pa pasa aden.
Tanto tristesa, como felicidad, tambe confusión y aprecio, odio, tur ta tuma parti di nos dushi bida.
Ta nos mester por sa con pa maneha esaki
Otro mas, salud, malesa tambe ta tuma parti den nos bida.
Aki nos mester refleha y mester acepta cu mester comprende cu nos mes por dicidi ki influencia e dos aki tin riba nos bida.
Nos por hasi ejercicio. Cu ta juda nos biba mas saludable.
Por ejempel bailamento mes ta un tremendo ayudo den nos bida.
Cana y core, landra hopi bon mes.
Domino, peuzel, wak potretnan bieuw ta ejersicio pa bo memoria.
Cada ken tin su bida den su man y por dicidi si ta biba largo of no.