[VIDEO] Chauffeur di autobus no a duna preferencia na un Kia Rio dal e mand’e halto bay cay parcialmente otro banda di caminda

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada banda di Pricesmart, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un autobus biniendo di nort den Avenida Milio Croes no a para pa duna preferencia pa e auto bayendo abao na Sabana Berde y a bay dal e mand’e halto bay cay parcialmente riba e otro banda di caminda. Debi na e fuerte impacto 2 persona a resulta herida tanto den e autobus como den e Kia Rio. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos herido y a bay unicamente cu e dama den e Kia Rio pa hospital mientras e otro a ser atendi na e sitio mes.