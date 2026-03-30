Un ekipo dinamico cla pa apoya TEAMARU na Panama2026 Cera conoci cu e ekipo di Apoyo di COA pa e Weganan Suramericano di Hubentud  

Durante e reunion di despedida a no solamente presenta e atletanan y entrenadornan cu lo bay TEAMARU, si no tambe e ekipo di profesionalnan cu lo bay pa asina apoya e delegacion. Den e caso aki, ta conta cu no solamente e Hefe di mision Jonathan Wever, si no tambe un ekipo tecnico, medico, media y di un “Welfare Officer” pa asina cubri tur aspecto necesario di apoyo.

Pa cu e ekipo tecnico, lo conta cu Directora Tecnico Monica Fajardo, cu lo tin Betto Thiel como su apoyo pa maneha tur aspecto tecnico di e Weganan. Pa tur cos medico, ta conta cu ayudo di Dr. Nicolaas Duindam cu pa prome biaha lo biaha cu un delegacion di Aruba. E lo por conta cu e ayudo di Roberto Chavarria cu a gana experiencia na e Junior Panamerican Games ASU2025 y lo por brinda asistencia na Dr. Duindam. Pa tur cobertura di media lo conta cu Ryan Loopstok y Noel Werleman, cu lo percura pa gara cada momento spectular di TEAMARU na e Weganan. Finalmente lo conta cu Irina Croes como e “Welfare Officer” pa e delegacion. E rol di un Welfare Officer ta pa yuda e delegacion di TEAMARU cu e aspecto di salud mental y e bienester general di nos delegacion.

Comite Olimpico Arubano (COA ) ta sigur cu e ekipo aki lo brinda e miho nivel di apoyo na e delegacion cu lo paerticopa na e Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026 y ta desea nan tur hopi exito.

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