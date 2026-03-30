Bucuti & Tara Beach Resort ta honra di wordo recomenda un biaha mas pa Forbes Travel Guide

EAGLE BEACH, Aruba – 30 di maart 2026 – Reconoci pa su servicio excepcional y hospitalidad di luho, Bucuti & Tara Beach Resort a logra un biaha mas e prestigioso reconocemento di Forbes Travel Guide Recommended, asina afirmando su posicion entre e experiencianan di hospitalidad di luho mas excepcional den mundo.

Con Forbes Travel Guide ta evalua e hotelnan excepcional den mundo

Forbes Travel Guide ta ser considera e sistema mas prestigioso, independiente y global di clasificacion pa hotelnan di luho, restaurantnan, spa y barconan di crucero oceanico. Tur aña, su inspectornan anonimo ta bishita propiedadnan rond mundo, evaluando nan segun 900 criterio objetivo, cu ta pone enfasis riba servicio autentico y e experiencia general di huesped. E inspectornan ta keda minimo dos anochi y ta paga nan propio gastonan, sigurando cu cada clasificacion ta refleha e mesun experiencia cu un biahero lo biba.

Un referencia mundialmente respeta den hospitalidad di luho

Den su lista oficial, Forbes Travel Guide ta destaca Bucuti & Tara como un vakantie exclusivo pa adulto riba beachfront, situa riba e parti mas amplio di Eagle Beach. Conoci pa su ambiente trankil y su enfoke romantico, e resort ta ofrece un experiencia intimo cu solamente 104 camber, unda servicio adapta y liderato ambiental ta bai man den man.

Forbes tambe a reconoce Bucuti & Tara como e prome y unico hotel certifica como carbon neutral den Caribe, y un di e propiedadnan mas eco-certifica den e region. Como e prome hotel pa ricibi e United Nations 2020 Climate Neutral Now Award, un honor cu normalmente ta wordo reserva pa corporacionnan grandi global, esaki ta un reconocemento cu e ekipo ta carga cu profundo gratitud. E ta refleha un compromiso continuo pa haci loke ta correcto pa medio ambiente di Aruba, mientras cu ta demostra cu un boutique resort chikito, independiente (sin afiliacionnan di marcanan internacional di hotel) y local por contribui di un manera significativo riba un escenario global. Asina, Bucuti & Tara a yuda establece un standard nobo pa hospitalidad di luho responsabel, mientras cu ta proteha e beyesa natural di Aruba pa futuro generacionnan.

“Forbes Travel Guide ta representa un di e autoridadnan mas respeta den hospitalidad di luho,” Crescenzia Biemans, Managing Director di Bucuti & Tara Beach Resort ta comenta. “Wordo reconoci un biaha mas ta un momento significativo pa nos ekipo, y un reconocemento cu nos ta ricibi cu sincero gratitud. E ta refleha e dedicacion di nos Bucuti Associates, kende su cuido autentico y atencion pa detaye ta crea un ambiente unda huespednan ta sinti nan berdaderamente bon bini, aprecia y profundamente conecta durante algun di e momentonan mas special den nan bida. Nos ta sumamente orguyoso di nos team.”

Hospitalidad cu ta pone huespednan sinti nan aprecia

Entre e aspectonan destaca pa e inspectornan, e cultura fuerte di servicio di Bucuti & Tara y su experiencianan culinario sobresaliente ta elementonan esencial den e trayecto di huesped. Servicio cu ta crea experiencianan significativo pa huesped ta esencial den e proceso di inspeccion di Forbes Travel Guide, cual ta pone enfasis riba con hospitalidad ta haci huesped sinti durante nan estadia. E team di Bucuti Associates ta ofrece servicio atento y intuitivo constantemente cu ta transforma momentonan diario den recuerdo duradero.

Durante e inspeccion, Bucuti Associate, Juan Vasquez, a wordo reconoci pa e inspectornan como un miembro di personal sobresaliente. “Juan a keda profesional na tur momento y a ofrece servicio eficiente. Juan a haci nos sinti aprecia. Nos a gusta su actitud positivo tur mainta.”

Momentonan manera esakinan ta ilustra e spirito di hospitalidad cu ta defini Bucuti & Tara, unda cada huesped ta ricibi cuido atento mientras nan ta disfruta di e beyesa natural y trankilidad di Eagle Beach.

Unda trankilidad, ambiente romantico y naturalesa ta bin hunto

Un refugio trankil den Caribe, defini pa romance, bienestar y sostenibilidad, Bucuti & Tara ta ofrece acomodacionnan cu bista riba laman y hardin tropical, un programa integral di bienestar adapta na cada huesped, opcionnan romantico exclusivo y un experiencia culinario excepcional, guia pa e ekipo culinario renombra di e resort na Elements Restaurant y recien habri Terra by Jeremy Ford.

Hunto cu su liderato den turismo sostenibel y su dedicacion na bienestar di huesped, Bucuti & Tara ta sigui entrega un refugio refina den Caribe unda servicio, trankilidad y sostenibilidad ta coexisti den harmonia.

Bucuti & Tara Beach Resort Honored to Be Recommended Again by Forbes Travel Guide

EAGLE BEACH, Aruba – March 30, 2026 — Recognized for exceptional service and luxury hospitality on Aruba’s famed Eagle Beach, Bucuti & Tara Beach Resort, has once again earned the prestigious Forbes Travel Guide Recommended designation, reaffirming its standing among the world’s most exceptional luxury hospitality experiences.

How Forbes Travel Guide evaluates the world’s exceptional hotels

Forbes Travel Guide is regarded as the independent, global rating system for luxury hotels, restaurants, spas, and ocean cruise ships. Each year, its anonymous inspectors visit properties around the world, evaluating them against as many as 900 objective standards that prioritize genuine service and the overall guest experience.

Inspectors stay at least two nights and pay their own way, ensuring every rating reflects the same experience a traveler would have.

A globally respected benchmark for luxury hospitality

In its official listing, Forbes Travel Guide highlights Bucuti & Tara as a 14-acre adults-only beachfront retreat located on the widest stretch of Eagle Beach. Known for its peaceful atmosphere and romantic focus, the resort offers an intimate experience with just 104 rooms, where personalized service and environmental leadership go hand in hand.

Forbes also recognized Bucuti & Tara as the Caribbean’s first and only certified carbon-neutral hotel and one of the region’s most eco-certified properties. As the first hotel to receive the United Nations 2020 Climate Neutral Now Award, an honor typically reserved for large global corporations, this recognition is something the team holds with deep gratitude. It reflects a continued commitment to doing what is right for Aruba’s environment, while demonstrating that even a small, boutique resort can contribute meaningfully on a global stage. In doing so, Bucuti & Tara has helped set a new standard for responsible luxury hospitality, while protecting the island’s natural beauty for generations to come.

“Forbes Travel Guide represents one of the most respected authorities in luxury hospitality,” said Crescenzia Biemans, Managing Director of Bucuti & Tara Beach Resort. “Being recognized once again is a meaningful moment for our team and one we receive with gratitude. It reflects the dedication of our Bucuti Associates, whose genuine care and attention to detail create an environment where guests feel truly welcomed, valued, and deeply connected during some of the most special moments of their lives.”

Hospitality that makes guests feel valued

Among the inspector’s highlights, Bucuti & Tara’s strong service culture and standout culinary experiences are defining elements of the guest journey. Service that creates meaningful guest experiences is central to the Forbes Travel Guide inspection process, which emphasizes how hospitality makes guests feel during their stay. Bucuti Associates consistently deliver thoughtful and intuitive service that transforms everyday moments into lasting memories.

During the inspection, Bucuti Associate, Juan Vasquez, was recognized by inspectors as a standout staff member. “He remained professional at all times and provided efficient service. He made us feel appreciated. We loved his positive attitude every morning.”

Moments like these illustrate the spirit of hospitality that defines Bucuti & Tara, where every guest receives attentive care while enjoying the natural beauty and tranquility of Eagle Beach.

Where serenity, romance and nature come together

A serene Caribbean escape defined by romance, wellness and sustainability, Bucuti & Tara offers beachfront and gardenview accommodations, a comprehensive wellness program customized to each guest, exclusive romantic offerings and exceptional dining led by the resort’s celebrated culinary team at Elements Restaurant and the recently debuted Terra by Jeremy Ford.

Together with its leadership in sustainable tourism and dedication to guest wellbeing, Bucuti & Tara continues to deliver a refined Caribbean escape where service, serenity and sustainability exist in harmony.

Learn more at Bucuti.com.

Bucuti & Tara Beach Resort se enorgullece de ser nuevamente recomendado por Forbes Travel Guide

EAGLE BEACH, Aruba – 30 de marzo de 2026 — Reconocido por su servicio excepcional y hospitalidad de lujo en la famosa playa Eagle Beach de Aruba, Bucuti & Tara Beach Resort ha obtenido una vez más la prestigiosa distinción “Recommended” de Forbes Travel Guide, reafirmando su posición entre las experiencias de hospitalidad de lujo más destacadas del mundo.

Cómo Forbes Travel Guide evalúa los hoteles más excepcionales del mundo

Forbes Travel Guide es reconocido como el sistema de clasificación independiente y global para hoteles de lujo, restaurantes, spas y cruceros oceánicos. Cada año, sus inspectores anónimos visitan propiedades en todo el mundo, evaluándolas con base en hasta 900 estándares objetivos que priorizan el servicio genuino y la experiencia general del huésped.

Los inspectores se hospedan al menos dos noches y pagan su propia estancia, lo que garantiza que cada calificación refleje la misma experiencia que tendría cualquier viajero.

Un referente de prestigio global en la hospitalidad de lujo

En su listado oficial, Forbes Travel Guide destaca a Bucuti & Tara como un refugio frente al mar exclusivo para adultos, ubicado en 14 acres en la zona más amplia de Eagle Beach. Conocido por su ambiente tranquilo y enfoque romántico, el resort ofrece una experiencia íntima con solo 104 habitaciones, donde el servicio personalizado y el liderazgo ambiental van de la mano.

Forbes también reconoció a Bucuti & Tara como el primer y único hotel del Caribe certificado como carbono neutro y como una de las propiedades con mayor número de certificaciones ecológicas en la región. Como el primer hotel en recibir el premio Climate Neutral Now de las Naciones Unidas en 2020 —un reconocimiento normalmente reservado para grandes corporaciones globales—, este logro es recibido por el equipo con profunda gratitud. Refleja un compromiso continuo de hacer lo correcto por el medio ambiente de Aruba, al mismo tiempo que demuestra que incluso un resort pequeño y boutique puede generar un impacto significativo a nivel global. Con ello, Bucuti & Tara ha contribuido a establecer un nuevo estándar de lujo responsable, protegiendo la belleza natural de la isla para las futuras generaciones.

“Forbes Travel Guide representa una de las autoridades más respetadas en la hospitalidad de lujo”, afirmó Crescenzia Biemans, Managing Director de Bucuti & Tara Beach Resort. “Ser reconocidos una vez más es un momento significativo para nuestro equipo y lo recibimos con gratitud. Refleja la dedicación de nuestros asociados, cuyo cuidado genuino y atención al detalle crean un ambiente donde los huéspedes se sienten verdaderamente bienvenidos, valorados y profundamente conectados durante algunos de los momentos más especiales de sus vidas.”

Hospitalidad que hace sentir valorados a los huéspedes

Entre los aspectos destacados por los inspectores, la sólida cultura de servicio de Bucuti & Tara y sus destacadas experiencias culinarias son elementos clave de la experiencia del huésped. El servicio que crea experiencias significativas es fundamental en el proceso de evaluación de Forbes Travel Guide, que pone énfasis en cómo la hospitalidad hace sentir a los huéspedes durante su estancia. Los Bucuti Associates ofrecen de manera constante un servicio atento e intuitivo que transforma momentos cotidianos en recuerdos duraderos.

Durante la inspección, el asociado de Bucuti Juan Vasquez fue reconocido por los inspectores como un miembro destacado del equipo. “Se mantuvo profesional en todo momento y brindó un servicio eficiente. Nos hizo sentir valorados. Nos encantó su actitud positiva cada mañana.”

Momentos como estos reflejan el espíritu de hospitalidad que define a Bucuti & Tara, donde cada huésped recibe una atención dedicada mientras disfruta de la belleza natural y la tranquilidad de Eagle Beach.

Donde la serenidad, el romance y la naturaleza se unen

Un refugio sereno en el Caribe, definido por el romance, el bienestar y la sostenibilidad, Bucuti & Tara ofrece alojamientos frente al mar y con vista al jardín, un programa integral de bienestar personalizado para cada huésped, experiencias románticas exclusivas y una propuesta gastronómica excepcional liderada por el reconocido equipo culinario del resort en Elements Restaurant y el recientemente inaugurado Terra by Jeremy Ford.

Junto con su liderazgo en turismo sostenible y su dedicación al bienestar de los huéspedes, Bucuti & Tara continúa ofreciendo una experiencia refinada en el Caribe, donde el servicio, la serenidad y la sostenibilidad conviven en armonía.

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Bucuti & Tara Beach Resort opnieuw aanbevolen door Forbes Travel Guide

EAGLE BEACH, Aruba – March 30, 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort, gelegen op het wereldberoemde Eagle Beach, is opnieuw erkend met de prestigieuze Forbes Travel Guide Recommended onderscheiding. Deze erkenning bevestigt opnieuw de positie van het resort als één van de meest uitzonderlijke luxe hospitality-ervaringen ter wereld.

Hoe Forbes Travel Guide de beste hotels beoordeelt

Forbes Travel Guide staat wereldwijd bekend als een onafhankelijke beoordelaar van luxe hotels, restaurants, spa’s en cruises. Jaarlijks bezoeken anonieme inspecteurs accommodaties over de hele wereld en beoordelen deze op tot wel 900 objectieve criteria, met focus op service en de totale gastervaring.

Inspecteurs verblijven minimaal twee nachten en betalen hun verblijf zelf, zodat elke beoordeling overeenkomt met de echte ervaring van een gast.

Een wereldwijd erkende standaard voor luxe

In de officiële beoordeling wordt Bucuti & Tara omschreven als een exclusief adults-only resort van 14 hectare, gelegen aan het breedste deel van Eagle Beach. Het resort staat bekend om zijn rustige sfeer en romantische karakter, met slechts 104 kamers en een sterke focus op persoonlijke service en duurzaamheid.

Daarnaast wordt Bucuti & Tara erkend als het eerste en enige CO₂-neutrale hotel in het Caribisch gebied en één van de meest eco-gecertificeerde resorts in de regio. Als eerste hotel dat de United Nations 2020 Climate Neutral Now Award ontving—een onderscheiding die meestal naar grote internationale bedrijven gaat—is dit een erkenning waar het team bijzonder dankbaar voor is. Het laat zien dat ook een kleinschalig boutique hotel wereldwijd een verschil kan maken, terwijl het tegelijkertijd de natuur van Aruba beschermt voor toekomstige generaties.

“De Forbes Travel Guide is één van de meest gerespecteerde autoriteiten binnen de luxe hospitality,” zegt Crescenzia Biemans, Managing Director van Bucuti & Tara Beach Resort. “Deze erkenning betekent veel voor ons team en we ontvangen deze met grote dankbaarheid. Het weerspiegelt de toewijding van onze Bucuti Associates, die met oprechte zorg en aandacht voor detail ervoor zorgen dat gasten zich welkom, gewaardeerd en verbonden voelen tijdens bijzondere momenten in hun leven.”

Gastvrijheid die echt raakt

Volgens de inspecteurs zijn de sterke servicecultuur en de culinaire ervaringen belangrijke onderdelen van de gastbeleving. De manier waarop gasten zich voelen tijdens hun verblijf staat centraal in de beoordeling. Bucuti Associates leveren consequent persoonlijke en attente service, waardoor gewone momenten veranderen in blijvende herinneringen.

Tijdens de inspectie werd medewerker Juan specifiek genoemd:

“Hij bleef altijd professioneel en verleende efficiënte service. Hij liet ons ons gewaardeerd voelen. We hielden van zijn positieve houding elke ochtend.”

Dit soort momenten laten zien waar Bucuti & Tara voor staat: oprechte gastvrijheid, gecombineerd met de rust en schoonheid van Eagle Beach.

Waar rust, romantiek en natuur samenkomen

Bucuti & Tara biedt een serene Caribische ervaring, gericht op romantiek, wellness en duurzaamheid. Gasten kunnen genieten van kamers aan het strand of in de tuin, een persoonlijk wellnessprogramma, exclusieve romantische ervaringen en culinaire hoogstandjes bij Elements Restaurant en het recent geopende Terra by Jeremy Ford.

Met een sterke focus op duurzaam toerisme en het welzijn van gasten blijft Bucuti & Tara een verfijnde Caribische bestemming waar service, rust en duurzaamheid perfect samenkomen.

Meer informatie: Bucuti.com.