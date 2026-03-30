Dia Internacional di Cero Desperdicio: Enfoke riba desperdicio di cuminda na mundo Dia 30 di maart: Mundo ta uni contra desperdicio di cuminda pa un futuro sostenibel

ORANJESTAD – Dia 30 di maart, ta celebra e di cuater Dia Internacional di Cero Desperdicio. E aña aki, e enfoke principal ta riba un di e retonan mas grandi y urgente di nos tempo: e desperdicio di cuminda. Mientras miyones di persona ta sufri di hamber, toneladanan di cuminda ta bay benta afo, afectando seriamente nos clima y economia mundialmente.
E crisis global di desperdicio ta menasa e stabilidad di nos clima, nos ecosistemanan y salud humano. Segun datonan recien, mundialmente, e escala di desperdicio di cuminda ta alarmante. Na aña 2022 so, mientras 783 miyon persona tabatin hamber, mas di 1 biyon tonelada di cuminda a bay perdi. Esaki ta representa casi 19% di tur cuminda disponibel pa consumidor. Na Aruba, e cifra aki tin un nificacion extra. Cada biaha cu nos benta cuminda afo, nos ta desperdiciando tambe e energia, e awa y e gasto halto di transporte y logistica uza pa trece e productonan te aki.
Di unda e desperdicio ta bin? Ken ta genera esaki? Investigacion ta mustra cu e problema ta cuminsa cerca nos mes, humanidad:
- 60% di e desperdicio ta tuma lugar den hogarnan.
- 28% ta bin di e sector di servicio di cuminda (restaurant, servicio di catering).
- 12% ta bin di e sector di comercio (supermercadonan).
Un solucion vital pa e cambio di clima; Reduci desperdicio di cuminda ta considera un di e miho solucionnan pa combati cambio di clima. Desperdicio di cuminda so ta responsabel pa 14% di e emision global di gas tio ‘methane’. Ora humanidad reduci e desperdicio aki, nos no solamente ta baha e gasnan den ‘landfill’, tipo dumpnan habri, sino tambe nos ta spaar energia, awa y tera cu a wordo uza durante produccion y transporte.
Accion na tur nivel; Pa logra un economia circular y un futuro sin desperdicio, tur hende mester aporta.
Pa un isla manera Aruba, unda nos ta importa casi 90% pa 95% di loke nos ta consumi, e enfoke riba produccion (cunucu grandi) no ta e prioridad, sino e cadena di suministro (logistica) y e consumo final. Aunke Aruba no ta un pais productor grandi, e desperdicio ta tuma lugar na algun manera na nos isla.
Pa logra “Cero Desperdicio”, e aña aki e enfoke ta riba e siguiente accionnan practico:
- Comercio y Supermercado: Promove e benta di productonan cu “aspecto imperfecto” of cu ta cerca di nan fecha di vencimento cu descuentonan special, pa evita cu nan ta wordo benta afo.
- Sector di Hospitalidad: Implementa miho maneho di porcion y colaboracion cu fundacionnan pa duna cuminda den bon estado un di dos oportunidad.
- Ciudadania: Planea compras di siman conscientemente y cuminsa cu e practica di “composting” den cura pa transforma desperdicio organico den tera fertil pa nos mesun mata y matanan di fruta.
Hunto nos por acelera e paso pa un futuro sostenibel unda “Cero Desperdicio” no ta djis un meta, sino un realidad diario.
