A.T.A. ta reconoce empleadonan cu a destaca den 2025 A anuncia ganadonan di Standing Ovation Awards

Diabierna, 27 di maart, pa e di shete edicion, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a reconoce empleadonan cu a destaca den 2025 por medio di e programa ‘Standing Ovation Awards’, como parti di nan evento di ‘Team Building’. E programa Standing Ovation, cu a wordo implementa desde 2019, ta enfoca riba reconoce e esfuerso, colaboracion, aporte y dedicacion di empleadonan di A.T.A.
E tema di e ‘Team Building’ e aña aki tabata “Break Through”. Ehercicionan di team building ta hunga un rol importante como cu nan ta fortalece confiansa y comunicacion entre colega, y ta contribui pa un colaboracion mas fuerte entre ekipo.
Tocante e programa ‘Standing Ovation’
E programa di Standing Ovation ta basa riba coleganan cu ta duna otro ‘High Fives’ segun e cuater balornan principal cu A.T.A. ta para p’e: compasion, curason, curiosidad y curashi. A traves di esaki, empleadonan ta reconoce accionan cu ta inspira, fomenta colaboracion y contribui na un cultura laboral positivo. E programa ta ofrece tur empleado e mesun oportunidad pa wordo reconoci directamente door di nan coleganan, independientemente di funcion of ubicacion.
Desde 2024, A.T.A. a amplia e programa pa inclui e oficinanan internacional, permitiendo cu empleadonan di Oficina Principal (HQ) y e diferente mercadonan por intercambia High Fives entre nan. E ganadonan internacional a wordo invita pa participa den e evento anual di Team Building & Recognition, unda nan tin e oportunidad pa colabora, intercambia experiencia y traha hunto cu colega di otro oficinanan. Pa e ganadonan, e premio tambe ta inclui e posibilidad pa ‘work remote’ desde un di e oficinanan di A.T.A., permitiendo nan traha mas estrechamente cu colega di otro oficinanan y fortalece e colaboracion global.
Ganadonan Standing Ovation Awards 2025
CEO di A.T.A., Ronella Croes, a felicita e ganadonan di e programa y e departamento di HR a entrega premionan bon mereci.
E ganadonan di e di dos edicion internacional di ‘Standing Ovation’ a wordo anuncia internamente algun siman atras. Tiahna Croes, a keda como e ganado di e oficina di Europa, Dalila Santiago, ganado di oficina di Norte America y finalmente Johana Santiago Infante, ganado di oficina di Latino America.
Den 2025, a registra 682 High Fives, un record nobo pa A.T.A. Pa loke ta trata e di shete edicion di “Standing Ovation” na HQ, a saca e tres empleadonan cu a ricibi mas High Fives durante 2025.
Na di tres luga e aña aki a keda Susana Dangel cu ta fungi como Jr. Product Specialist.
Na di dos luga, a keda Erika Hincapie Patiño cu ta fungi como Branding & Niche Specialist.
E ganado absoluto a keda den nomber di colega Josette Croes cu ta fungi como Marketing Executive.
A.T.A. ta gradici tur colega pa nan esfuerso continuo, dedicacion y aporte durante 2025 y ta felicita tur ganado di e programa Standing Ovation Awards 2025.