Posted in INCIDENTE Detencion na Paseo Herencia Mall na Palm Beach 21:42 March 30, 2026 Leave a comment Dialuna anochi a drenta informe di cu un turista lo ta causando problema na Paseo Herencia Mall na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a adetene e persona aki kende aparentemente lo ta un turista.