[VIDEO] Dama cu apenas 1 luna cu rijbewijs stuurwiel di auto a bira duro dal na acera y kentel

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida pariba di e rotonde Ling & Sons riba E.J. “Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde e declaracion di un chauffeur cu apenas un luna cu rijbewijs declara cu e stuurwiel di e auto Nissan a bira duro y a bay dal na rand di e acera y esaki a pone e auto kentel. Debi na e kentelmento e dama chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes ya cu e no kier a bay hospital.