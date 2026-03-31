Reflexion Diamars 31 Maart 2026

Awe nos ta habri e último día den luna tres y ta hopi agradecido pa por hasi esaki den compania di nos sernan queri.
Pesey tambe lo kier cuminsa nos dia cu un danki na nos bon Dios cu kier nos bon y ta hasi nos e fabor aki.
Cada dia di nos bida, cu un amor inmenso di nos bon Dios.
Único exigencia di nos Dios ta pa mantene y respeta su reglanan.
Nos hendenan cu ta manda un bendicion pa otro, of un simpel bon dia, of cualkier palabra pa eleva un otro, un palabra di consuelo pa alivia dolor di otro, ta hopi bunita y respeta.
Pa nos mes e ta hasi nos felis.
Nos grandinan a sinja nos respeta, y a lanta nos cu respet y bon manera.