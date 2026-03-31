En conexion cu ‘Bierna Santo’ no tin sorteo di Lotto E sorteo di Mini Mega y Mega Plus lo hunga diahuebs awo! Dialuna tambe lo ta un dia liber

ORANJESTAD, Aruba – 31 di march 2026: En conexion cu Bierna Santo, lo no tin sorteo di Lotto, E Loteria di Aruba y oficinanan di principal na Playa y San Nicolas lo ta sera riba diabierna 3 di april y consecuentemente a dicidi di pone e sorteo di Mini Mega riba diahuebs 2 di april. Ta corda hungadornan pa cumpra nan Lotto trempan, pa evita cu ta keda for di e sorteo y como tal, keda for di e chens di cambia nan bida cu Lotto, E Loteria di Aruba.

Riba dialuna 6 di april tampoco lo no tin sorteo y oficinanan di Lotto tambe lo ta cera. Diamars 7 di april e sorteo di Lotto lo tey bek cu chens pa cambia bo bida por completo hungando bo weganan preferi di Lotto.

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