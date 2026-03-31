Un total di 38 entrenador di diferente pais a bishita Aruba den cuadro di Deporte Federacion Gymnastico Arubano y Academia FIG  a organisa curso internacional di Gimnasa Artistica  

Algun siman atras e federacion di gimnasia na Aruba, “Federacion Gymnastico Arubano” (FGA) tabata anfitrion y a organisa un siman di curso, unda e Academia FIG di Gimnasia Artistica a duna e diferente lesnan di entrenador nivel 1 pa femenino y masculino aki na Aruba. E federacion internacional di Gimnasia “Fédération Internationale de Gymnastique.” (FIG) ta brinda tur tipo di curso pa eleva nivel di entrenandornan rond di mundo, y e bes aki e tabata na Aruba y FGA pa yama bon bini na 38 entrenador di 17 diferente pais di e region Panamericano. Pa e curso aki a conta cu 4 experto cu a lidera e lesnan; Lilia Ortiz Lopez (Mexico), Andres Llanos (Colombia) pa e parti femenina y Flavio Bessi (Alemania) y Gustavi Sito (Argentina) pa e parti masculino.

Comite Olimpico Arubano (COA) a bishita e curso y asina keda impresiona cu e nivel di organisacion y di e lesnan cu sigur lo ta di gran beneficio na tur entrenador cu a participa. Alabes ta contento di comparti cu e curso tabata un exito rotundo unda tur participante a logra obtene nan certificado di Nivel 1 Academia Artistica FIG. COA ta felicita y agradeci Academia FIG y FGA pa e tremendo organisacion y claramente tur entrenador cu a logra obtene na nivel 1 di FIG entrenador di Gimnasia Artistica.

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