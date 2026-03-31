DAO ta informa riba compensacion ora traha riba dianan oficial di fiesta of conmemoracion  

ORANJESTAD – Diabierna 03 april 2026 ‘Bierna Santo’ y dialuna 06 april 2026 ‘di dos dia di Pasco di Resureccion’ ta considera como dianan oficial di fiesta of dianan conmemorativo segun art. 22 di e Ordenansa Laboral 2013.
Compensacion pa traha riba un dia di fiesta of conmemoracion
Pa sectornan horeca, casino y continuo (companianan cu ta traha 24/7- conoci como ‘traha warda’) un dia di fiesta o conmemoracion por ta un dia normal di trabou. Den caso cu e trahado ta riba schedule pa traha riba e dia aki e tin derecho riba 200% di su salario. Si riba e dia aki e trahado traha mas cu su oranan regular (pa sector horeca/casino esaki ta 9 ora y pa sector continuo ta 8 ora) ley ta considera cu e trahado ta traha overtime riba un dia di fiesta o conmemoracion y e tin derecho riba 250% pa e oranan extra.
Pa sectornan cu por aplica trabou di shift (ploegenarbeid) segun e lista oficial anuncia door di Director di DAO entrante 1 januari 2014 (p.e. kiosconan, touroperators, sector di limpiesa, recreacion, huurmento di auto y atraccionnan turistico) ta posibel pa schedule un trahado pa traha riba 6 di e 11 dianan di fiesta of conmemoracion. Riba e resto di 5 dianan e trahado mester ta liber. Riba e 6 dianan e trahado cu ta riba schedule pa traha tin derecho riba 200% di su salario y si no por duna e trahado liber riba e otro 5 dianan y ta yam’e pa traha overtime e tin derecho riba 250% pa e oranan regular (8 ora) y pa e oranan extra.
Pa e otro sectornan (p.e. supermercado y comercio en general) caminda e dianan di fiesta ta considera como un dia di sosiego, den caso cu pidi e trahado pa traha riba e dia aki, esaki lo ta a base di overtime y e trahado tin derecho riba 250% di su salario.