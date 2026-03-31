[VIDEO] Motociclista herida den un accidente na Tanki Leendert

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta traya di un accidente unda cu un vehiculo s.u.v. bayendo pariba a para pa duna preferencia pa un auto di pazuid di caminda subi bay pabao pero net na e momentonan ey un motociclista a bay pasa e s.u.v. y a bay dal frontal riba e Hyundai Elantra cu a caba di subi caminda y e motociclista a cay y herida su mes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.