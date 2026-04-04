[VIDEO] Nan a maltrata homber perverso na club nocturno!

Diasabra madruga a drenta informe di un caso di maltrato na un club nocturno na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki lo ta trata di un homber burachi y perverso cu tabata mustra su parti intimo den e club unabes cu e seguridad di e luga a nota cu esey ta pasando nan a hala su atencion y a bis’e cu nan lo sak’e afo pero asina mes ela bolbe mustra su parti intimo y a pon’e porta afo. Unabes afo e sospechoso a bobe bay na un grupo di muhe y a mustra atrobe su parti intimo y eynan un hende pafo a pas’e un wanta y despues ela bay bisa e hendenan cu e ta bay bringa mustrando cu su dede cu esey si esey no esun ey ta mucho grandi etc. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.