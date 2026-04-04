Un sesion educativo pa tur miembro di TEAMARU pa Panama2026 ARUNADO y COA cu tayer di Anti-Doping y Safe Sport  

Previo na participacion di un delegación di TEAMARU na cualkier Wegananan di e ciclo Olimpico, ta organisa un tayer educativo pa asina repasa temanan importante. Den e caso aki, a duna informacion di e tema di deporte sigur y di anti-doping.

Pa cu e tema di Safe Sport cu ta trata tur cos pa cu e bienester di e deportistanan y delegacion, a hiba palabra Irina Croes cu lo acompaña e delegacion cu lo participa na e IV Weganan Suramericano di Hubentud. Irina ta di profesion un trahado social y ta bon ekipa pa yuda e delegacion di TEAMARU cu lo bay Panama2026 den tur aspecto di Safe Sport. Banda di esaki e ta den proceso di sigui cursonan pa asina capacita su mes specificamente pa cu e team aki.

Pa cu anti-doping a conta cu presencia di Patrick Werleman cu ta presidente di e organisacion di ant-doping na Aruba “ARUNADO” y di Angelique Koolman, cu ta un “Doping Control Officer” (DCO) y alabes instructor di tur cos anti-doping pa Aruba y den regionCaribense. Durante e workshop aki a enfoca pa cu e parti di “Doping Test” cu por tuma luga durante e weganan, pa asina tur atleta sa kico ta nan responsabilidad y derechonan. Importante pa menciona ta cu tur miembro di e delegacion di TEAMARU ta haci curso nan di anti-doping online via e plataforma “ADEL” pa asina tin e conocemento di e tema importante aki.

Comite Olimpico Arubano (COA) ta reconoce e importancia di ambos tema, percurando pa semper tin un “Safe Sport Officer” ta acompaña e delegacion y pa educa ful e delegacion di e importancia di practica deporte den un manera sano y limpi. Cu e tayer aki, por ta sigur cu e delegacion ta bon informa y cla pa Panama2026.

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