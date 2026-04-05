[VIDEO] Cas completamente na candela den Bernhardstraat

Diadomingo madruga a drenta informendi cu tin un cas completamente na candela den Bernhardstraat, mesora a dirigi tanto polis, bombero como tambe ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un cas di palo cu bloki cu tabata full na camdela y a pidi pa bomberonan presenta mesora. Na yegada di bomberonan mesora a inicia cu un combate pa a logra domina y paga e candela completamente. Na e sitio a encontra cu un persona cu lo a inhala hopi huma pa cual a pidi ambulans. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona pero e no tabata desea di bay Centro Medico pa haya mas atencion.