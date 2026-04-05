[VIDEO] Auto staciona dilanti un cas na Tanki Leendert a pega misteriosamente na candela!

Diadomingo madruga a drenta informe di cu un auto lo a pega na candela na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu un auto Honda Fit staciona cerca dilanti di e cas a pega na candela y habitantenan tabata purba paga esaki cu nan slang di cas mientras tabata spera riba bombero. Na yegada di e bomberonan mesora nan a domina e candela y a paga esaki. Nan a kita e bateria di e auto. Un investigacion haci ta deduci cu aki lo por ta trata di un candela intencional.