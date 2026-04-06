Motociclista a dal abao y a herida su mes pero no tabata desea atencion di ambulans

Durante e fin di siman a drenta informe di un incidente cu hende herida riba e caminda di Cas Casuela pa Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un motociclista cu a dal abao cu su motorcycle riba caminda di Cas Casuela pa Ponton y a resulta levemente herida. Na yegada di ambulans e herido no tabata desea atencion medico y a sigui nan rumbo.

