Reflexion Dialuna 6 April 2026.

Un felis Dialuna, Pasco Blanco, Señor e resucita.
Nos ta cumisa un siman nobo y ta resa pa gradici nos bon Dios ta.grandi y a manda su unico yui na mundo pa muri na cruz pa salba mundo di picanan.
Nan a maltrate y humilje te clabe na crus mane criminal.
Ela resucita di tres dia.
Pesey nos ta keda reflexiona y purba biba segun su reglanan.
Awendia, mane den boca di pueblo ta bisa, cos a bira moderno.
Tin hopi actividadnan cu ta wordo hasi y tin alcohol, droga y sex.
Awendia ta busca beach cu tent pa hasi mesun cosnan cu no ta medita y refleha riba e sufrimento di Hesus.
Hende kier buska e plaser prome cu deber.