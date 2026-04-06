Reflexion Dialuna 6 April 2026.

Un felis Dialuna, Pasco Blanco, Señor e resucita.

Nos ta cumisa un siman nobo y ta resa pa gradici nos bon Dios ta.grandi y a manda su unico yui na mundo pa muri na cruz pa salba mundo di picanan.

Nan a maltrate y humilje te clabe na crus mane criminal.

Ela resucita di tres dia.

Pesey nos ta keda reflexiona y purba biba segun su reglanan.

Awendia, mane den boca di pueblo ta bisa, cos a bira moderno.

Tin hopi actividadnan cu ta wordo hasi y tin alcohol, droga y sex.

Awendia ta busca beach cu tent pa hasi mesun cosnan cu no ta medita y refleha riba e sufrimento di Hesus.

Hende kier buska e plaser prome cu deber.