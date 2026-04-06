Dialuna atardi a drenta informe di cu un Toyota Yaris ta bayendo cu un baby di 1 luna cu no ta reacciona na Macuarima, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e baby y a sali bay cu urgencia direccion hospital.
Ambulans a bay Macuarima pa un baby di 1 luna cu no ta reacciona
