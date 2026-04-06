TEAMARU su ekipo di natacion cla pa Panama2026 Aruba Aquatics Federation bon representa na IV Weganan Suramericano di Hubentud

Aruba su delegacion pa e IV Weganan Suramerican di Hubentud Panama2026 ta conta cu un ekipo fuerte di natacion, unda ta mira 6 atleta cla pa representa TEAMARU den piscina. Aki ta mira 3 atleta masculino cu Ocean van Loon, Jayrick Winterdal y Luis-Mario Arends y 3 alteta femenino cu Xia Rodriguez, Gabriella Hermans y Eva-Marie Kock. E grupo aki lo ta cu entrenadora Tyrine de Kort cu tin amplio experiencia como entrendora na Weganan y diferente campeonato internacional.

Di e 6 atletanan cu lo bay pa natacion, ta mira 5 cu pa prome biaha lo mira accion na un Weganan di e ciclo Olimpico.Ocean ta bolbe pa su di dos Weganan despues di un bon prestacion durante e Junior Panamerican Games ASU2025 na Asuncion-Paraguay.

E grupo di natacion ta e prome pa yega na Panama pa e Weganan y lo ta parti di e delegacion cu lo ta presente na e Ceremonia di Inauguracion. Comite Olimpico Arubano (COA) ta desea tur hopi exito na Panama2026.

