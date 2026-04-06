Dialuna atardi a drenta informe di un accidente dilanti Bestuurskantoor, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Mitsubishi no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di un pick-up. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur di un Mitsubishi no a repula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di pick-up dilanti Bestuurskantoor
