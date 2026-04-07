Reflexion Diamars 7 April 2026.

Nos ta den Siman Santo, y nos ta contento pasobra Hesus a libra tur hende di pikanan.
Cada ser humano por ta contento y awo por cuminsa un temporada nobo y sigi biba segun Dios su reglanan.
E muhernan cu a mira e graf di Hesus bashi caminda a pone, a spanta.
Pero a keda toch pa bai conta e apostelnan.
Tur a bini hunto pa wak cu enberdad Hesus no tabata den e graf.
Solamente e panja cu a lora Hesus aden tabata tey.
E momento ey Hesus a aparese den nan y a bisanan :
Pakiko ta buska mi den mortonan si mi ta den bibonan.
Hesus a mustra nan pa nan sa cu su promesa cu di tres dia dedpues di su morto, elo resucita.
Hasta San Thomas no kier a kere. Te cu Hesus a lage hinka dede den e herida na su man pe hanja kere.
Dichoso ta esnan cu sin mira ta kere den Dje.
Esaki ta e realidad cu a pasa y pa después hende por ta contento di ta yui di Dios.