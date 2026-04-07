Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde banda di PBS (ex-Xerox), mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Ford Ranger biniendo for di Verbindingsweg pa un of otro motibo saliendo for di e rotonde a bay na man robes dal basta fuerte riba un Suzuki Swift para den fila den Caya G.F. “Betico” Croes. Debi na e impacto e airbag di ambos auto a “deploy” y esun di e Ranger a herida e chauffeur na su cara y ela resulta herida, pero como cu e chauffeur no ta desea ambulans a cancela esaki.
Saliendo for di rotonde un Ford Ranger a bay na man robes dal riba Suzuki Swift di direccion contrario
