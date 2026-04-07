Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 10, 24 y 23 di april 2026

10:38  April 7, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 10 april 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

J.B.

B. ta wordo acusa di ladronica cu un carchi di banco di otro persona den e periodo di 8 di november 2024 pa 20 di december 2024.

09.30

A.N.B.

B. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 12 di mei 2025.

10.30

D.A.C.O.

C.O. ta wordo acusa di maltrato cu lesion grave como consecuencia y destruccion y ladronicia riba 25 di october 2025. E ta wordo acusa di kiebroy ladronicia riba 5 di october 2025.

14.00

A.C.S.R.

Pro forma. S.R. ta wordo acusa di posesion di arma di candela y menaza cu morto riba 4 di januari 2026.

14.00

E.R.H.

Pro forma. H. ta wordo acusa di ladronicia hunto cu otronan riba 4 di januari2026.

14.00

C.C.F.P.

Pro forma. F.P. ta wordo acusa di homicidio di dos persona y di intento di homicidio di otro dos persona riba 4 di januari 2026. Ademas e ta wordoacusa di a core sin rijbewijs y keuring, di no a core na man drechi dicaminda, di a core mucho duro y no a controla su velocidad y di a stuur auto bao influencia di alcohol.

14.00

L.J.K.

Pro forma. K. ta wordo acusa di ladronicia riba 18 di december 2025.

Corte di Prome Instancia 24 april 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

D.J.M.E.

Uitspraak.

08.30

D.N.G.

G. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 20 di oktober 2025.

10.00

A.J.J.R.

R. ta wordo acusa di intento di homicidio y maltrato pisa riba 12 di augustus2025.


Corte di Prome Instancia 23 april 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

J-C.J.D.V.C.

C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 20 di mei 2024.

09.15

J.M.A.K.

K. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 28 di juli 2025, dordi mustre un pida tubo di hero y un cuchio y bise (entre otro): “Mi ta baymata bo. Bo a scapa cu mi yiu ta akinan sino mi ta mata bo”.

11.00

J.D.

D. ta wordo acusa di ladronicia den un auto di propiedadnan di un persona riba 12 di november 2025.

13.30

E.R.P.

P. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes pareha riba 17 di augustus 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez, a consecuencia di cual e persona aki a sufri lesion hopi grave na su cara.

14.15

J.W.McI.

McI. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona cu un arma riba 12 di november 2025, dor di dal e varios biaha cu palo di basora na su curpa.

14.45

A.F.G.Z.

G.Z. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di joyas di un persona y/of un tienda riba 15 di maart 2024.

15.20

R.E.W.

E.E.E.M.

W. y M. ta wordo acusa di ladronicia di kozijn riba 5 di augustus 2025 y destruccion di bentana.

15.40

E.E.J.R.

R. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto y cu maltrato y cendemento di candela den e periodo di 5 pa 8 di augustus 2025, dor di Whatsapp entre otro: “Mi ta yega kibra bo sm*l pa bo” y “ Bo por keda cu e placa, pero algo ta wordo kima. Allright? Auto, cas, algo ta bay wordof*cking kima. Mi ta kima hende tambe”.
