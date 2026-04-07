A enfatisa e importancia di deporte pa e bienestar di pueblo Comite Olimpico Arubano a reuni cu Parlamento di Aruba

Durante un reunion na Parlamento di Aruba cu e Comision fiho di finansas, organisacion gubernamental, cultura y deporte, Comite Olimpico Arubano (COA) a duna un presentacion amplio unda a splica diferente aspecto manera maneho, desaroyo deportivo y e importancia di deporte pa e bienester di comunidad.

A inicia e presentacion cu e plan di maneho di 2026, unda a splica e vision y e plan cu COA tin pa asina traha riba diferente aspecto importante pa cu deporte. Esaki no ta solamente e parti di deporte di alto rendimento, si no tambe e desaroyo di deporte na tur nivel, incluyendo asisti e federacionnan cu mehora nan nivel di maneho, pa asina por eleva e nivel di deporte general na Aruba. Banda di esaki a splica tambe e importancia di comunicacion y mercadeo, cu ta un pilar fundamental pa yuda enfatisa e importancia di deporte y su beneficionan pa nos comunidad. Pa cu e finansas a duna un splicacion completo di COA su maneho financiero, y con ta haci uso di recursonan local y internacional pa traha riba e e diferente areanan di necesidad pa desaroya deporte na tur nivel. A haci entrega di tur documento relevante na parlamento, pa asina den un manera transparente demonstra e maneho cu COA ta hiba a base di buena gobernansa.