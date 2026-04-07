[VIDEO] Turista a haya problema den lama y fayece na Mangel Halto

Diamars mainta a drenta informe di cu un persona a haya problema den lama na Mangel Halto, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di rescate di bombero na e sitio. Polis ta prome den yega na e sitio y a bin compronde cu un homber di 56 aña a haya problema den lama y mesora ela haya problema nan a cuminsa yud’e pone riba un kayak trese cerca pa asina his’e na tera pa asina yud’e mihor cu CPR na yegada di e paramedico di ambulans y e equipo di rescate di bombero a sigui haci intentonan pero despues di un rato e ambulansnan mes a yega asina mes no a duna resultado positivo y a stop cu e resucitacion y a pidi e dokter forensyco presenta pa asina constata e morto di e turista.Na famia di e fayecido awe24.com ta extende su mas sentido palabranan di condolencia.
version policial:
—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
Turista Mericano a fayece despues di a haya problema den lama na Mangel Halto
Diamars mainta pa 11:11 central di polis ta wordo notifica door di AC cu un persona masculino lo mester a haya problema den lama na Mangel Halto y no ta reaccionando.
Central di Polis ta despacha patruya di polis na e sitio d e sucedido.
Na yegada di polis por a compronde cu un pareha mericano lo tabata snorkel y na dado momento e señora a riba cu su casa no ta reaccionando. Di biaha e ta bati alarma y esnan cu tabata riba kayak den cercania a yuda trese e persona na canto. Na canto a cuminsa cu CPR door di esnan cu a wak e situacion.
Ambulance a presenta y a sigui cu CPR y a haci nan maximo esfuerso pero lamentablemente no por a haci nada mas pa e turista.
Dokter Voskuil ta constata morto di e turista masculino di nacionalidad Mericano di 56 aña.
Slachtofferhulp a presente tambe na e sitio pa asina yuda y guia a famia den es momento dificil aki.
Cuerpo Policial Aruba ta extende su mas profundo condolencia na famia di e fayecido den es momentonan dificil aki.