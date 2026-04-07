—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
Boto y bultonan di droga a keda localisa den area di Colony
Diamars pa mas o menos 6’or Central di Polis ta wordo notifica cu pariba di Anker na Colony, a topa cu un boto y locual ta parce di ta bultonan di droga na e costa.
Mesora a despacha unidadnan di San Nicolas hunto cu e departamento di crimen organisa (UGC) pa e sitio menciona.
Na e yegada di e polis, a topa cu un boto cu un motor.
Ademas a localisa varios bulto di droga, purunnan cu substancia ilicito tambe paketenan los plama na e sitio.
E boto como tambe droganan y articulonan a keda confisca pa e departamento concerni y e caso ta den pleno investigacion. No ta descarta cu lo tin detencion relaciona cu e caso aki.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na comunidad si bo tin cualkier informacion yama e tiplijn di Polis na 11141. Bo anonimidad ta keda garantisa.