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Ganadornan Competencia “Arte di Palabra Aruba 2026”

15:23  April 7, 2026  Leave a comment

Departamento di Cultura Aruba ta orguyoso di anuncia e ganadornan oficial di e competencia Arte di Palabra Aruba 2026, un plataforma cultural cu ta pone enfasis riba e poder di palabra, expresion oral, poesia, presentacion y actuacion.

 

E competencia di Arte di Palabra Aruba a tuma luga dia 28 di maart ultimo na Colegio EPI, unda hoben talentonan di diferente scol a mustra nan creatividad, profundidad y capacidad di expresion artistico. E evento a conta cu presencia di Minister Wendell Cicilia, kende a mustra su apoyo padesaroyo cultural y artistico di nos hobenan.

 

Ganadornan pa Categoria:

 

Categoria A: Poesia Existente Klas 1–2
Alía HernandezMon Plaisir College“Den Mi Mente”

 

Categoria B: Poesia Original Klas 1–2
1. Rayvienne LoopstokCeque CollegeRaiz di nos tera”
2. Alía HernandezMon Plaisir College“No intimida mi Esencia”
3. Samantha Stephania Romero Farias – Edu Campus – Metamorphosis

 

Categoria E: Cuenta Original Klas 1–2
1. Samantha Stephania Romero Farias – Edu Campus – Aliansa di Amor”

 

Categoria C: Poesia Original Klas 3–6 / EPI 1,2
1. Destiny Bernabela – Colegio Arubano“Un Buraco sin Fondo”
2. Reanne Ras – Colegio ArubanoScucha Mi”
3. Phillip-Johnson Martinus Arion – Ceque College“Un Reflexion di Bida”

 

Categoria F: Cuenta Original Klas 3–6 / EPI 1,2
1. Guizza Steenvoorde – Colegio ArubanoCunucuCosecha”
2. Phillip-Johnson Martinus Arion – Ceque College – “Bubi e Cacho cu a bay Scol

 

Categoria G: Rap
1. Isdell Hyacine – Colegio EPI – “Den Bida nos tur tinmomento”
2. Ben-Hadad Abdon – Colegio Nigel Matthew – “Suicidio ta e solucion
3. Lens Roodley Julien – Colegio EPI – “E Cabamento

 

Ganador Absoluto

1. Destiny Bernabela – Colegio Arubano – “Un Buraco sin Fondo”

Arte di Palabra Aruba 2026 a confirma su rol como un iniciativa esencial pa estimula creatividad, identidad cultural y expresion entre hobenan na Aruba. E evento a pone enfasisriba e talento extraordinario presente den nos comunidad y a crea un espacio unda voznan nobo por wordo scucha.

 

Departamento di Cultura Aruba ta expresa su sincero agradecimento na tur participante, scolnan, docente, hurado, prensa y colaboradornan cu a contribui na e exito di e edicionaki.

 

Competencia Arte di Palabra ABC

Por ultimo nos ta haci uzo di e oportunidad pa extende un invitacion pa e pueblo di Aruba pa bin presencia e competencia final Arte di Palabra ABC cu lo tuma luga dia 30 di mei na Paseo Herencia di 5 or di atardi pa 8 or di anochi. Delegacionnan representante di Bonaire, Corsow y di Aruba lo ta riba escenario pa competi contra otro pa a titulo Ganado Arte di Palabra ABC.

 

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