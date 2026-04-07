Ganadornan Competencia “Arte di Palabra Aruba 2026”

Departamento di Cultura Aruba ta orguyoso di anuncia e ganadornan oficial di e competencia Arte di Palabra Aruba 2026, un plataforma cultural cu ta pone enfasis riba e poder di palabra, expresion oral, poesia, presentacion y actuacion.

E competencia di Arte di Palabra Aruba a tuma luga dia 28 di maart ultimo na Colegio EPI, unda hoben talentonan di diferente scol a mustra nan creatividad, profundidad y capacidad di expresion artistico. E evento a conta cu presencia di Minister Wendell Cicilia, kende a mustra su apoyo padesaroyo cultural y artistico di nos hobenan.

Ganadornan pa Categoria:

Categoria A: Poesia Existente Klas 1–2

Alía Hernandez – Mon Plaisir College – “Den Mi Mente”

Categoria B: Poesia Original Klas 1–2

1. Rayvienne Loopstok – Ceque College – “Raiz di nos tera”

2. Alía Hernandez – Mon Plaisir College – “No intimida mi Esencia”

3. Samantha Stephania Romero Farias – Edu Campus – “Metamorphosis”

Categoria E: Cuenta Original Klas 1–2

1. Samantha Stephania Romero Farias – Edu Campus – “Aliansa di Amor”

Categoria C: Poesia Original Klas 3–6 / EPI 1,2

1. Destiny Bernabela – Colegio Arubano – “Un Buraco sin Fondo”

2. Reanne Ras – Colegio Arubano – “Scucha Mi”

3. Phillip-Johnson Martinus Arion – Ceque College – “Un Reflexion di Bida”

Categoria F: Cuenta Original Klas 3–6 / EPI 1,2

1. Guizza Steenvoorde – Colegio Arubano – “CunucuCosecha”

2. Phillip-Johnson Martinus Arion – Ceque College – “Bubi e Cacho cu a bay Scol”

Categoria G: Rap

1. Isdell Hyacine – Colegio EPI – “Den Bida nos tur tinmomento”

2. Ben-Hadad Abdon – Colegio Nigel Matthew – “Suicidio ta e solucion”

3. Lens Roodley Julien – Colegio EPI – “E Cabamento”

Ganador Absoluto

1. Destiny Bernabela – Colegio Arubano – “Un Buraco sin Fondo”

Arte di Palabra Aruba 2026 a confirma su rol como un iniciativa esencial pa estimula creatividad, identidad cultural y expresion entre hobenan na Aruba. E evento a pone enfasisriba e talento extraordinario presente den nos comunidad y a crea un espacio unda voznan nobo por wordo scucha.

Departamento di Cultura Aruba ta expresa su sincero agradecimento na tur participante, scolnan, docente, hurado, prensa y colaboradornan cu a contribui na e exito di e edicionaki.

Competencia Arte di Palabra ABC

Por ultimo nos ta haci uzo di e oportunidad pa extende un invitacion pa e pueblo di Aruba pa bin presencia e competencia final Arte di Palabra ABC cu lo tuma luga dia 30 di mei na Paseo Herencia di 5 or di atardi pa 8 or di anochi. Delegacionnan representante di Bonaire, Corsow y di Aruba lo ta riba escenario pa competi contra otro pa a titulo Ganado Arte di Palabra ABC.