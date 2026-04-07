Ganadornan Competencia “Arte di Palabra Aruba 2026”

Departamento di Cultura Aruba ta orguyoso di anuncia e ganadornan oficial di e competencia Arte di Palabra Aruba 2026, un plataforma cultural cu ta pone enfasis riba e poder di palabra, expresion oral, poesia, presentacion y actuacion.
E competencia di Arte di Palabra Aruba a tuma luga dia 28 di maart ultimo na Colegio EPI, unda hoben talentonan di diferente scol a mustra nan creatividad, profundidad y capacidad di expresion artistico. E evento a conta cu presencia di Minister Wendell Cicilia, kende a mustra su apoyo padesaroyo cultural y artistico di nos hobenan.
Ganadornan pa Categoria:
Categoria A: Poesia Existente Klas 1–2
Alía Hernandez – Mon Plaisir College – “Den Mi Mente”
Categoria B: Poesia Original Klas 1–2
1. Rayvienne Loopstok – Ceque College – “Raiz di nos tera”
2. Alía Hernandez – Mon Plaisir College – “No intimida mi Esencia”
3. Samantha Stephania Romero Farias – Edu Campus – “Metamorphosis”
Categoria E: Cuenta Original Klas 1–2
1. Samantha Stephania Romero Farias – Edu Campus – “Aliansa di Amor”
Categoria C: Poesia Original Klas 3–6 / EPI 1,2
1. Destiny Bernabela – Colegio Arubano – “Un Buraco sin Fondo”
2. Reanne Ras – Colegio Arubano – “Scucha Mi”
3. Phillip-Johnson Martinus Arion – Ceque College – “Un Reflexion di Bida”
Categoria F: Cuenta Original Klas 3–6 / EPI 1,2
1. Guizza Steenvoorde – Colegio Arubano – “CunucuCosecha”
2. Phillip-Johnson Martinus Arion – Ceque College – “Bubi e Cacho cu a bay Scol”
Categoria G: Rap
1. Isdell Hyacine – Colegio EPI – “Den Bida nos tur tinmomento”
2. Ben-Hadad Abdon – Colegio Nigel Matthew – “Suicidio ta e solucion”
3. Lens Roodley Julien – Colegio EPI – “E Cabamento”
Ganador Absoluto
Arte di Palabra Aruba 2026 a confirma su rol como un iniciativa esencial pa estimula creatividad, identidad cultural y expresion entre hobenan na Aruba. E evento a pone enfasisriba e talento extraordinario presente den nos comunidad y a crea un espacio unda voznan nobo por wordo scucha.
Departamento di Cultura Aruba ta expresa su sincero agradecimento na tur participante, scolnan, docente, hurado, prensa y colaboradornan cu a contribui na e exito di e edicionaki.
Competencia Arte di Palabra ABC
Por ultimo nos ta haci uzo di e oportunidad pa extende un invitacion pa e pueblo di Aruba pa bin presencia e competencia final Arte di Palabra ABC cu lo tuma luga dia 30 di mei na Paseo Herencia di 5 or di atardi pa 8 or di anochi. Delegacionnan representante di Bonaire, Corsow y di Aruba lo ta riba escenario pa competi contra otro pa a titulo Ganado Arte di Palabra ABC.