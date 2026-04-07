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Consulta Nacional cu sector musical na Aruba ta inicia proceso pa crea Inventario di Patrimonio Cultural Intangibel

16:31  April 7, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD, 7 di april 2026 – Comision Nacional Patrimonio Cultural Intangibel Aruba (PCI) ta invita tur miembro di e sector musical na Aruba pa participa den e prome Consulta Nacional cu lo enfoca riba e tema: “Ban Combersa di Musica na Aruba”.

E consulta aki ta forma parti di un proceso nacional mas amplio pa desaroya Aruba su Inventario Oficial di Patrimonio Cultural Intangibel (PCI), manera stipula den e tratado di UNESCO di 2003 pa salvaguardia di patrimonio cultural intangibel, cu Aruba a co-ratifica na 2013.  PCI tin e responsabilidad pa guia y coordina un proceso participativo cu comunidad pa documenta y reconoci practicanan cultural cu ta biba den nos sociedad.

Reconociendo e rol central di musica den identidad cultural di Aruba, e comision a scoge musica como tema di enfoke pa e prome consulta nacional. E sesion aki tin como meta pa crea un espacio habri pa dialogo constructivo, intercambio di idea y reflexion riba presente y futuro di musica na nos isla, cu enfoke riba su balor cultural, desaroyo y preservacion.

Mas importante ainda, e consulta lo contribui directamente na creacion di un inventario nacional, pa identifica y documenta e diferente expresionnan musical cu ta forma parti di nos patrimonio cultural intangibel. Pa logra esaki, participacion activo di e sector ta esencial.

Meta principal di e consulta:

Stimula comunidad pa participa den combersacion habri riba tradicion musical cu ta practica, balora y transmiti na Aruba
Identifica elementonan di patrimonio musical cu por forma parti di e inventario nacional di PCI
Haya bista riba transmision, estado actual y necesidadnan di salvaguardia
Fomenta inclusion den e proceso nacional di documentacion cultural
Trece concientisacion riba e tratado di UNESCO di 2003 y Aruba su obligacionnan internacional

Resultado spera di e consulta:

Un lista preliminar di elementonan di patrimonio musical Arubiano pa sigui documenta
Identificacion di practicantenan, portadonan di tradicion y stakeholdernan relevante
Bista riba necesidadnan di salvaguardia y posible area di vulnerabilidad
Mayor conscientisacion publico tocante patrimonio cultural intangibel
Un base pa siguiente consultanan riba otro area cultural, manera tradicion oral, festividad, oficio y conocemento tradicional

PCI ta motiva musico, compositor, productor, educador musical y otro actor relevante den sector musical pa participa activamente y comparti nan experiencia, punto di bista y vision.

Detaye di e evento:
Fecha: Diasabra, 11 di april 2026
Ora: 2:00 pm – 4:30 pm
Luga: MFR 1, JFK Education Center
Adres: Stadionweg 37, Oranjestad

Participacion di e gremio musical, hoben y comunidad en general ta esencial pa construi un base solido pa futuro di musica na Aruba y pa sigura cu e inventario nacional ta refleha e realidad bibo di nos cultura.

Registra pa medio di e siguiente link:
https://form.jotform.com/260854139232052 of yama Departamento di Cultura Aruba na 582-2185.

Pa mas informacion, por tuma contacto cu Comision Nacional Patrimonio Cultural Intangibel Aruba via email: patrimonioaruba@outlook.com of e Facebook Page: Patrimonio Cultural Intangibel di Aruba y Instagram: pci.aruba

Hunto nos ta conserva y fortalece nos identidad cultural!

 

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