Chauffeur a slip riba santo bay dal den palo di lus den e birada pariba di airport
Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda pariba di airport dilanti Fofoti, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur na e sitio. Na yegada di e patruya nan a compronde cu e chauffeur a slip riba e santo perde control y a bay dal riba e palo di lus. Un empleado publico conciente a para su auto responsablemente pa alerta otro automobilistanan di e peliger existente y asina e desvia e trafico mientrastanto.