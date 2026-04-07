Delegacion di ahedres lo forma parti di TEAMARU pa Panama2026

Durante e reunion di despedida pa e delegacion di TEAMARU cu lo bay e IV Weganan Suramericano di Hubentud a yama bonbini na e federacion di ahedres, cu pa prome biaha lo tin atletanan cu lo participa un Weganan den e ciclo Olimpico. Manera ta conoci, ahedres no ta un deporte Olimpico, pero den e caso aki e ta un deporte invita danki na e pais organisador di Panama cu ta desea di tin ahedres na e Wegananan di Panama2026. Cu esaki, e federacion di ahedres na Aruba, a ser invita pa participa na e Weganan.

Despues cu Comite Olimpico Arubano (COA) a reuni cu e Aruba Chess Federation, a conclui pa haci uso di e tremendo oportunidad aki pa asina amplia e delegacion di TEAMARU cu dos hoben cu lo participa den dos diferente modalidad di ahedres. Hunto cu entrenador Jose Pesqueria , atleta masculino Mohit Sharma y atleta femenino Sylvi Cabral lo bay Panama2026 pa midi forsa den e modalidadnan di “rapido” y “blitz”.

COA ta desea e ekipo di ahedres cu pa prome biaha lo forma parti di TEAMARU hopi exito na e Weganan Panama2026.

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