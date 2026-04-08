Reflexion Diaranson 8 April 2026.

Awe nos por a tende con un Señora tabata jora na graf di Hesus.
Pasobra e curpa di Hesus no tey mas.
A puntra e jardinero si ta e a bai cune.
María tabata hopi tristo.
Pesey nos mester adora Señor, gradici Señor tur dia, pa a laga su único Yiu bin na mundo y ofrese su bida pa salba pica di mundo.
Tristesa ta kibra hopi hende.
Tristesa ta kibra bo moral.
Tristesa ta swak bo Fe.
Ora bo tin tristesa, duele, aflicción, of preocupacion bo mester bai serka Hesus.
Paso Hesus tin e poder pa juda bo pasa riba e parti aki cu por kibra un hende fácil.
Ora nos ta conforma nos mes, nos ta acepta cierto cosnan den nos bida, cosnan ta bai mas facil.
Ta ora duro dal bo y bo no por acepta. Esey ta hasibo tristo y ta hasi hopi danjo.
No laga esaki dura hopi.
Tin hende ta keda jora un familiar pa hopi añanan.
Cual lo tin su concecuencia den bo bida tambe.
Biba contento, acepta cierto cosnan, evita stress, evita hende y cosnan amarga, pa bo por biba felis.